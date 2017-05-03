Навальный потерял 80% зрения глаза

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о серьезном повреждении глаза, которое он получил в ходе нападения, сообщается на его странице в Facebook.

"Химический ожог правого глаза средней степени. Врач по-прежнему уверена, что это не могла быть просто зеленка. Там явно смесь зеленки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Пока это не является необратимым. Меня активно лечат и есть надежда, что вылечат. Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет и загранпаспорт не дает", — заявил политик.

Он подчеркнул, что в ЕСПЧ лежит его жалоба на этот счет, которую он надеется выиграть. Навальный также сообщил, что полиция не ведет расследования относительно нападения.

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали после того, как неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой. Инцидент произошел в центре Москвы.