наверх
20.05.201709:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Действующий президент Ирана лидирует на выборах главы государства

    (обновлено: )18
    За Роухани следует аятолла Ибрахим Раиси с 10,1 миллиона голосов. Кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим, по предварительным подсчетам, набирает 297,2 тысячи голосов.
    Хасан Роухани. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. На выборах президента Ирана лидирует действующий глава государства Хасан Роухани, набирая 14,6 миллиона голосов после обработки 25,9 миллиона бюллетеней.

    Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
    Adam BERRY/AFP
    Шульц в пролете. Меркель выиграла региональные выборы в ФРГ

    Об этом сообщил глава Штаба по проведению выборов при МВД страны Али Асгар Ахмади.

    По его словам, за Роухани следует аятолла Ибрахим Раиси с 10,1 миллиона голосов. Кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим, по предварительным подсчетам, набирает 297,2 тысячи голосов, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба – 139,3 тысячи.

    Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщило, что Роухани набирает 21,6 миллиона голосов после подсчета 37 из 40 миллионов бюллетеней.

    Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Телеканал "Дождь"
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Международный пункт пропуска "Угринов-Долгобычув". Архивное фото
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка