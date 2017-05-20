Действующий президент Ирана лидирует на выборах главы государства

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. На выборах президента Ирана лидирует действующий глава государства Хасан Роухани, набирая 14,6 миллиона голосов после обработки 25,9 миллиона бюллетеней.

Об этом сообщил глава Штаба по проведению выборов при МВД страны Али Асгар Ахмади.

По его словам, за Роухани следует аятолла Ибрахим Раиси с 10,1 миллиона голосов. Кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим, по предварительным подсчетам, набирает 297,2 тысячи голосов, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба – 139,3 тысячи.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщило, что Роухани набирает 21,6 миллиона голосов после подсчета 37 из 40 миллионов бюллетеней.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.