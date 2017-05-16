Хакеры обещают "слить" данные ракетных программ РФ, КНР, Ирана и КНДР

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Хакерская группа Shadow Brokers, ранее взявшая ответственность за похищение шпионских программ Агентства национальной безопасности (АНБ) США, объявила, что, начиная с июня, начнет публикацию данных по ракетным и ядерным проектам ряда стран, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, хакеры угрожают ежемесячно публиковать утечки из ракетных и ядерных программ России, Китая, Ирана и КНДР, а также данные из межбанковской системы SWIFT. "Дальнейшие детали в июне", — цитирует хакеров агентство.

В заявлении группы также говорится, что хакеры будут предлагать всем желающим приобрести программы для взлома браузеров, сетевых маршрутизаторов и смартфонов. Кроме того, киберпреступники обещают предоставить доступ к ранее неизвестным уязвимостям ОС Windows 10 корпорации Microsoft.

Представители Microsoft заявили, что готовятся отразить угрозы Shadow Brokers. Предыдущие уязвимости ОС, открытые хакерами, корпорация связывала именно с инструментами, похищенными у АНБ, отмечает агентство.

Напомним, ранее разработчики антивируса Avast сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, в Украине и на Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.