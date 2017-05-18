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    Культура

    Иранский режиссер получил на Каннском фестивале "Оскар"

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    Приз Фархади вручили в рамках Каннского фестиваля после того, как режиссер бойкотировал церемонию награждения лауреатов кинопремии "Оскар" в феврале.
    Иранский режиссер Асгар Фархади. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Режиссер из Ирана Асгар Фархади получил награду кинопремии "Оскар" за лучший иностранный фильм на Каннском фестивале за картину "Коммивояжер", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс в четверг.

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    Приз Фархади вручили в рамках Каннского фестиваля после того, как режиссер бойкотировал церемонию награждения лауреатов кинопремии "Оскар" в феврале.

    Он объявил бойкот из-за того, что президент США Дональд Трамп предложил запретить въезд в страну гражданам из нескольких стран, в том числе Ирана.

    В своей речи во время вручения награды Фархади отметил, что Канн — это место, "где культуры разговаривают друг с другом".

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