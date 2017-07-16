Гройсман прокомментировал свое участие в будущих президентских выборах

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пока не видит себя кандидатом в президенты страны.

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"Я больше чувствую себя в исполнительной власти", — сказал премьер в воскресенье вечером в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос о возможном участии в будущем в президентских выборах.

На уточняющий вопрос, не видит ли он, таким образом, себя президентом, премьер ответил: "Нет".

Гройсман отметил, что выборы должны пройти в Украине планово — в 2019 году. "Выборы как президентские, так и парламентские должны состояться вовремя, это через два года", — сказал глава правительства.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что необходимо системно подойти к изменению Конституции, что позволит избежать дуализма власти в Украине.