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    Гройсман прокомментировал свое участие в будущих президентских выборах

    (обновлено: )41911
    Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в воскресенье, выборы - как президентские, так и парламентские - должны состояться вовремя, через два года.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пока не видит себя кандидатом в президенты страны.

    Авиаперевозчик Ryanair. Архивное фото
    ryanair.com
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    "Я больше чувствую себя в исполнительной власти", — сказал премьер в воскресенье вечером в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос о возможном участии в будущем в президентских выборах.

    На уточняющий вопрос, не видит ли он, таким образом, себя президентом, премьер ответил: "Нет".

    Гройсман отметил, что выборы должны пройти в Украине планово — в 2019 году. "Выборы как президентские, так и парламентские должны состояться вовремя, это через два года", — сказал глава правительства.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что необходимо системно подойти к изменению Конституции, что позволит избежать дуализма власти в Украине.

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