Новая песня президента Киргизии покоряет соцсети

БИШКЕК, 22 мая – РИА Новости, Юлия Орлова. Новый клип на песню президента Киргизии Алмазбека Атамбаева "Матери", появившийся на видеохостинге YouTube, набрал свыше 14,5 тысячи просмотров менее чем за два дня.

Очередной, шестой видеоклип появился в сети интернет в ночь на воскресенье. Грустная и пронзительная песня, написанная автором на киргизском языке, в мелодике городского романса, повествует о любви к матери. Видеоряд сопровождается видами гор, а также кадрами с малой родины Атамбаева – села Арашан Чуйской области. Как удалось выяснить киргизскому агентству АКИпресс, слова к песне были написаны Атамбаевым почти 40 лет назад.

Это шестая авторская композиция президента Киргизии. Ранее Атамбаев рассказал журналистам, что в прошлом году записал пять своих песен, чтобы сделать подарок своим родным и близким по случаю своего 60-летия.