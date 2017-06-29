ЦИК оценил расходы на президентские выборы в 1,9 млрд грн

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) оценивает необходимые расходы на подготовку и проведение президентских выборов в 2019 году в 1,948 миллиарда гривен, говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

"В соответствии с требованиями Конституции Украины и Закона Украины "О выборах Президента Украины" в 2019 году состоятся очередные выборы Президента Украины для организации подготовки и проведения которых, по ориентировочным расчетам Центральной избирательной комиссии, объем расходов составляет 1 948 300 тыс. гривен", — говорится в предоставленном ЦИКом Министерству финансов расчете, проведенному для подготовки бюджетной резолюции на 2018-2020 годы.

Первый тур выборов обойдется государству в 1,33 миллиарда гривен, второй — 618 миллиона гривен.

Согласно законодательству, очередные выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года, а 27 октября 2019 должны пройти очередные выборы Верховной Рады.

В то же время, согласно ответу, ЦИК не проводил расчет необходимых средств для организации подготовки и проведения очередных парламентских выборов в 2019 году. В ответе говорится, что объем необходимых средств будет определен при подготовке проекта государственного бюджета на 2019 год.

Смотрите также: Экономику Украины спасет только рост ВВП и промышленности — эксперт

Кабинет министров утвердил проект бюджетной резолюции на 2018-2020 годы, который предусматривает рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году — 3,6% и в 2020 году — 4%. Документ вскоре будет передан на рассмотрение Верховной Рады. При этом эксперты утверждают, что документ далек от реальности — противоречит этапам пенсионной реформы и не согласуется с прогнозом НБУ.