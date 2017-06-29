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    ЦИК оценил расходы на президентские выборы в 1,9 млрд грн

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    Первый тур президентских выборов обойдется государству в 1,33 миллиарда гривен, второй - 618 миллиона гривен. При этом ЦИК не проводил расчет необходимых средств для организации подготовки и проведения парламентских выборов в 2019 году.
    Администрация президента Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) оценивает необходимые расходы на подготовку и проведение президентских выборов в 2019 году в 1,948 миллиарда гривен, говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

    "В соответствии с требованиями Конституции Украины и Закона Украины "О выборах Президента Украины" в 2019 году состоятся очередные выборы Президента Украины для организации подготовки и проведения которых, по ориентировочным расчетам Центральной избирательной комиссии, объем расходов составляет 1 948 300 тыс. гривен", — говорится в предоставленном ЦИКом Министерству финансов расчете, проведенному для подготовки бюджетной резолюции на 2018-2020 годы.

    Конституция Украины
    Facebook Петра Порошенко
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    Первый тур выборов обойдется государству в 1,33 миллиарда гривен, второй — 618 миллиона гривен.

    Согласно законодательству, очередные выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года, а 27 октября 2019 должны пройти очередные выборы Верховной Рады.

    В то же время, согласно ответу, ЦИК не проводил расчет необходимых средств для организации подготовки и проведения очередных парламентских выборов в 2019 году. В ответе говорится, что объем необходимых средств будет определен при подготовке проекта государственного бюджета на 2019 год.

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    Кабинет министров утвердил проект бюджетной резолюции на 2018-2020 годы, который предусматривает рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году — 3,6% и в 2020 году — 4%. Документ вскоре будет передан на рассмотрение Верховной Рады. При этом эксперты утверждают, что документ далек от реальности — противоречит этапам пенсионной реформы и не согласуется с прогнозом НБУ.

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