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    Ким Чен Ын назвал ракетные испытания "строгим предупреждением" США

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (452)

    (обновлено: )3110
    Лидер КНДР заявил, что его страна осуществила пуск МБР с целью направить США строгое предупреждение, "чтобы те поняли, что они не будут в безопасности".
    Ким Чен Ын
    KNS / KCNA / AFP

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина, Екатерина Плясункова. Успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" являются "строгим предупреждением США" и еще раз доказали способность КНДР осуществлять ракетные пуски из любой точки в различное время, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

    "Лидер (КНДР Ким Чен Ын) заявил, что страна осуществила пуск МБР с целью направить США строгое предупреждение, чтобы те (США) поняли, что они  не будут в безопасности, если они осмелятся тронуть наше государство (КНДР)", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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    Ким Чен Ын также добавил, что военные угрозы США и жесткий санкционный режим против КНДР лишь усиливают намерение страны обладать ядерным вооружением, ведь это "является стратегической силой национальной обороны", поэтому ядерная программа не может быть заменена или свернута.

    В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

    По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

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    Ранее сообщалось, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР. 

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