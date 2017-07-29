Ким Чен Ын назвал ракетные испытания "строгим предупреждением" США

KNS / KCNA / AFP

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина, Екатерина Плясункова. Успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" являются "строгим предупреждением США" и еще раз доказали способность КНДР осуществлять ракетные пуски из любой точки в различное время, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"Лидер (КНДР Ким Чен Ын) заявил, что страна осуществила пуск МБР с целью направить США строгое предупреждение, чтобы те (США) поняли, что они не будут в безопасности, если они осмелятся тронуть наше государство (КНДР)", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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Ким Чен Ын также добавил, что военные угрозы США и жесткий санкционный режим против КНДР лишь усиливают намерение страны обладать ядерным вооружением, ведь это "является стратегической силой национальной обороны", поэтому ядерная программа не может быть заменена или свернута.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

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Ранее сообщалось, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР.