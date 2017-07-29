Трамп о ракетном пуске КНДР: США сделают все для защиты союзников

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что США после недавнего ракетного пуска КНДР сделают все, чтобы защитить себя и союзников.

"США предпримут все необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность американской территории и защитить наших союзников в регионе", — говорится в письменном заявлении Трампа, поступившем в РИА Новости.

Президент США назвал второй по счету пуск межконтинентальной ракеты КНДР "очередным авантюрным и опасным действием северокорейского режима".

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"США осуждают данное испытание и отвергают заявления режима, что эти испытания и это оружие обеспечивают безопасность Северной Кореи. В действительности они имеют обратный эффект. Угрожая миру, это оружие и испытания приводят к дальнейшей изоляции Северной Кореи, ослабляют ее экономику и вызывают лишения у народа", — заявил Трамп.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

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Ранее сообщалось, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР.