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    Посла США "вызвали на ковер" в МИД Турции

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    Посол США в Анкаре был приглашен в МИД на встречу с замминистра иностранных дел Турции Умитом Ялчином после того, как стало известно, что власти США выдали ордер на арест сотрудников охраны турецкого президента.
    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Американский посол в Турции Джон Басс вызван в МИД этой страны, где ему заявили о несогласии в связи с выдачей властями США ордеров на арест охранников президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

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    Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер объявили в четверг о том, что полиция выдала ордеры на арест охранников Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону. Сам Эрдоган резко отреагировал на выдачу ордеров, заявив, что Анкара будет бороться против этого политическими и юридическими методами.

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    "Посол США в Анкаре был приглашен в МИД на встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Умитом Ялчином после того, как стало известно, что власти США выдали ордер на арест некоторых турецких граждан, в том числе сотрудников охраны нашего президента, в связи с инцидентом, произошедшим у резиденции турецкого посла в Вашингтоне 16 мая. До сведения посла было доведено, что это решение неправильное, необъективное и не имеет правовых оснований", — говорится в заявлении.

    Отмечается, что потасовка у резиденции турецкого посла в США была вызвана "неспособностью местных органов безопасности принять необходимые меры".

    Во время визита президента Турции произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.

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