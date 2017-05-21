Эрдоган: Турция не потерпит двуличную политику Евросоюза

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет терпеть двуличную политику Евросоюза, который не сдерживает своих обещаний перед Турцией. Об этом он заявил, выступая на внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в воскресенье.

Читайте также: Порошенко стал слабым звеном, а "партия войны" атакует общество. Опрос политологов

Внеочередной съезд ПСР созван для избрания Эрдогана председателем партии. Турецкий лидер принял решение вернуться в ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума, на котором получил одобрение переход к президентской системе правления. Эрдоган является одним из основателей ПСР, но в августе 2014 года вышел из нее после избрания на пост президента страны. Согласно принятым на референдуме конституционным поправкам, президент может не покидать ряды своей политической партии, как это было предусмотрено ранее

"Мы не станем терпеть двуличность ЕС, который проявляет неуважение к Турции и ее народу. Либо Евросоюз выполнит свои обещания и одобрит либерализацию визового режима с Турцией, направит обещанные средства на поддержку беженцев и ликвидирует препоны на переговорах по вступлению нашей страны в ЕС, либо каждый пойдет своим путем", — заявил Эрдоган.

По его словам, Турция, несмотря ни на что, хотела бы сближения с Евросоюзом. "Но последнее слово за ЕС", — добавил турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что автобус, который вез членов правящей партии Турции на внеочередной конгресс, попал в ДТП, 32 человека получили ранения.