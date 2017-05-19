наверх
19.05.201717:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Появилось видео, где Эрдоган наблюдает за избиением демонстрантов в США

    (обновлено: )40
    В сети появилось видео с подробностями драки у резиденции турецкого посла в Вашингтоне, в которой охранники президента Реджепа Тайипа Эрдогана избили демонстрантов.
    Канал Amerika'nın Sesi на youtube

    Видео опубликовали в сети Youtube.

    На видео видно, что Эрдоган лично наблюдал за тем, как его охранники бьют протестующих.

    Смотрите также: Массовая драка в центре Вашингтона с участием охраны Эрдогана

    Масштабные столкновения произошли в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции, где проходили акции протеста, которые были приурочены к визиту турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в США.

    По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.

    Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности президента Турции Эрдогана, которые непосредственно участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать "Вконтакте"
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Решмедилова: "антицерковные" законы ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка