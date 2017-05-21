Порошенко стал слабым звеном, а "партия войны" атакует общество. Опрос политологов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Порошенко уже фактически превратился в слабое звено власти, которое атакует "партия войны", заявил на круглом столе в РИА Новости Украина политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Такой вывод эксперт сделал, комментируя вызвавшие большой резонанс так называемые "антицерковные" законопроекты, голосование по которым парламент отложил. По словам политолога, в политическом смысле "антицерковные" законопроекты выгодны условной майданной партии войны.

"Потому что церковные вещи пошли в развитие других вещей: это третье направление, третья колонна, третий фронт общей войны, которая начата блокадой Донбасса, продолжена запретом соцсетей, и должна была быть продолжена и развита церковными законами, мощной атакой на УПЦ МП", – подчеркнул Рудяков.

Можно даже предположить, продолжил он, что блокаду Донбасса инициировали Аваков и "аваковцы", блокировку соцсетей – Турчинов и "турчиновцы", а церковные законы – Парубий.

"Война против основной массы населения"

Примечательно, что подобные законопроекты не выгодны президенту Порошенко, уверен политолог: по его мнению, главе государства "идут "подставки".

"И блокада (Донбасса) была подставкой Порошенко и он вынужден был подставиться, возглавив эту блокаду. И запрет соцсетей – это очень резкая, крупная подстава для Порошенко. И церковные вещи – тоже было бы для него большим ударом", — сказал Рудяков.

Порошенко, по сути, находится в безвыходной ситуации — вынужден это все возглавлять, делать хорошую мину при плохой и очень плохой игре, считает эксперт: президент превратился в слабую фигуру, слабое звено власти, против которого ведется активное наступление.

"Но активное наступление партии войны ведется не столько против Порошенко, сколько против основной массы населения страны. Если вы помните, 4 месяца назад активно обсуждались наступления в Донбассе, фоном шло "наступление на Россию". … А теперь это наступление пошло внутрь страны. Эта война, которая была против России, эта война теперь активизируется против России внутри Украины – против русского мира в широком смысле, а фактически – против доброй половины населения страны", – подытожил Павел Рудяков.

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"Месть обществу за 9 мая"

А политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал еще один мотив "запретительной" активности власти и особенно "партии войны": это ее своеобразный ответ, ответ власти обществу на 9 мая.

Эксперт напомнил, что что 9 мая общество вышло на улице отметить День Победы, по официальным данным – 600 тысяч человек, "впервые даже у нас побили правых – в Николаеве и Днепропетровске".

"И это зародило страх в умах власти, они почувствовали, что почва уходит из-под ног…. Тот курс гуманитарный, который они проводят, не приживается в обществе. … Это требовало контрреакции. Мы видим, какая была по Днепру, не менее жесткая реакция по Николаеву, где в офис афганцев просто ворвались и побили всех организаторов мероприятий на 9 мая. И это требовало реакции на общегосударственном уровне.

Поэтому эти идеи с соцсетями, ленточками, церковью и всем остальным – это гуманитарная реакция власти, гуманитарный ответ власти обществу. На то, что общество не желает принять искусственную, фальсифицированную гуманитарную модель, которую сегодня власть пытается навязать", — сказал Бортник.

Он вкратце обрисовал эту модель: «пионерский галстук или красное знамя – вне закона, а символика дивизии СС "Галичина", по определению института национальной памяти – в законе. Модель, при которой коммунисты – плохо, а нацисты, получается, – хорошо… Общество такую модель не приемлет».

"Конфликт между обществом и государством, политическими элитами в этом направлении будет только разгораться", – сделал прогноз политолог.