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    Анкара вызвала посла США из-за инцидента с Эрдоганом в Вашингтоне

    (обновлено: )12610
    В МИД Турции сообщили, что вызвали в министерство американского посла и выразили ему письменный и устный протест из-за непрофессиональных действий службы безопасности США.
    Флаг Турции
    REUTERS Baz Ratner

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Посол США в Анкаре был вызван в МИД Турции, где ему был заявлен протест из-за непрофессиональных действий службы безопасности США во время визита турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Вашингтон на прошлой неделе.

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    "Посол США в Анкаре был вызван сегодня в МИД, где ему был выражен письменный и устный протест из-за непрофессиональных действий службы безопасности США при охране канцелярии турецкого посольства в Вашингтоне во время визита президента Турции Тайипа Эрдогана на прошлой неделе, что не соответствует дипломатической практике", — говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

    Сообщается, что МИД Турции официально потребовал от властей США провести полное расследование этого дипломатического инцидента и предоставить необходимые объяснения.

    "В ходе встречи с послом было подчеркнуто, что провалы в безопасности во время пребывания нашего президента в Вашингтоне, вызванные неспособностью американских властей принять достаточные меры предосторожности на всех этапе официальной программы, не могут бросить тень на этот очень успешный и важный визит", — отмечается в документе.

    Столкновения протестующих с сотрудниками службы безопасности Эрдогана произошли в минувший вторник в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.

    В минувшую среду официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, США уважают право активистов на мирный протест.

    Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

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