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    Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест охранников Эрдогана

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    Среди тех, кто оказался в розыске, числятся девять сотрудников охраны президента Реджепа Тайипа Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады.
    Избиение охранниками Эрдогана демонстрантов в Вашингтоне
    Скриншот

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Полиция выдала ордеры на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в Вашингтоне, сообщили на совместной пресс-конференции шеф полиции Питер Ньюзэм и мэр американской столицы Мюриэль Боузер.

    В США охранники Эрдогана избили протестующих
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    Среди тех, кто оказался в розыске, числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону.

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    "Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем… Они (охранники Эрдогана — Ред.) должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", — заявил Ньюзэм.

    Во время визита президента Турции произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.

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