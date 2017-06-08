Драка в Николаевском облсовете: депутат "натравил" на коллегу боксера

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КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Николаевском облсовете на заседании комиссии возник спор между главой фракции "Оппоблока" Владимиром Фроленко и депутатом от БПП Федором Барной. Спор закончился дракой с привлечением известного боксера.

Инцидент возник на заседании бюджетной комиссии, которая проходила в напряженной атмосфере, сообщают НикВести.

В ходе словесной перепалки депутат Владимир Фроленко потребовал от Федора Барны "закрыть рот".

Барна вызвал на "мужской разговор" Владимира Фроленко в коридор. При этом, первый замглавы облсовета заблокировал дверь депутатской комнаты и не пускал журналистов в коридор, чтобы они "не делали сенсацию".

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Однако когда прессе удалось выбраться в вестибюль, журналисты стали свидетелями драки, в ходе которой Владимир Фроленко зажал шею Федору Барне, а неизвестный мужчина при этом избивал его. Позже выяснилось, что этим неизвестным был боксер, мастер спорта международного класса Олег Буц.

Ранее сообщалось, что бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет, в ответ полицейские применили слезоточивый газ. Участие в конфликте принимали и некоторые депутаты. Впоследствии решение по вопросу о предоставлении статуса участника АТО бойцам добровольческих батальонов было доработано в зале и принято в целом.