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    Китайцы устроили захватывающий заплыв на "драконьих" лодках

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    Фестиваль лодок-драконов, который был учрежден в память о смерти китайского поэта и министра Цюй Юаня, отмечается в Китае на пятый день пятого месяца по китайскому календарю.
    Канал CCTV+

    Цюй Юань совершил ритуальное самоубийство, утопившись в реке против процветавшей коррупции. По легенде люди предпринимали попытки спасти его: били веслами по воде и бросали в воду липкий рис, чтобы отпугнуть рыбу и злых духов от тела Цюй Юаня.

    Теперь гонки "драконов" повторяют заплыв лодок, пытавшихся его спасти.

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    В январе в китайском городе Харбине прошел 33-й международный фестиваль льда и снега. На изготовление скульптур и композиций ушло 330 тысяч кубических метров льда.

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