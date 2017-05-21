Эрдоган возглавил правящую партию Турции

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. На внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в воскресенье президента Турции Тайипа Эрдогана избрали на пост ее председателя.

Согласно объявленным на съезде результатам тайного голосования, кандидатуру Эрдогана поддержали 1414 делегатов съезда. Выборы прошли на безальтернативной основе.

Внеочередной съезд ПСР был созван для избрания Эрдогана председателем партии. Турецкий лидер принял решение вернуться в ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума, на котором получил одобрение переход к президентской системе правления.

Эрдоган выступил с краткой речью после своего избрания лидером партии, в которой заявил о начале нового этапа развития страны. "Предстоящие месяцы будут периодом скачка во многих областях, в том числе в экономике и борьбе с терроризмом", — пообещал президент Турции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет терпеть двуличную политику Евросоюза, который не сдерживает своих обещаний перед Турцией.