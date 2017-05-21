наверх
21.05.201723:00
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Эрдоган возглавил правящую партию Турции

    (обновлено: )1
    Согласно информации, кандидатуру президента Турции Тайипа Эрдогана поддержали 1414 делегатов съезда. Выборы прошли на безальтернативной основе.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. На внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в воскресенье президента Турции Тайипа Эрдогана избрали на пост ее председателя.

    Владимир Воля
    Скриншот с Youtube
    На усиление власти Эрдогана Украине лучше пока не реагировать - политолог

    Согласно объявленным на съезде результатам тайного голосования, кандидатуру Эрдогана поддержали 1414 делегатов съезда. Выборы прошли на безальтернативной основе.

    Внеочередной съезд ПСР был созван для избрания Эрдогана председателем партии. Турецкий лидер принял решение вернуться в ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума, на котором получил одобрение переход к президентской системе правления.

    Эрдоган выступил с краткой речью после своего избрания лидером партии, в которой заявил о начале нового этапа развития страны. "Предстоящие месяцы будут периодом скачка во многих областях, в том числе в экономике и борьбе с терроризмом", — пообещал президент Турции.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет терпеть двуличную политику Евросоюза, который не сдерживает своих обещаний перед Турцией. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Производство водки
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Международный пункт пропуска "Угринов-Долгобычув". Архивное фото
    Евросоюз отменил визы для украинцев