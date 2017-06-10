Эрдоган заявил, что "не замечал" поддержки терроризма со стороны Катара

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "не замечал", чтобы Катар оказывал поддержку терроризму, отметив, что продолжит оказывать "все виды поддержки" данному государству, сообщает агентство Рейтер.

"До сегодняшнего дня я не замечал, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму", — цитирует агентство слова турецкого лидера. Он также подчеркнул, что Турция "продолжит оказывать все виды поддержки Катару".

Сообщается, что он призвал остановить "блокаду" Катара, отметив, что Саудовская Аравия должна взять на себя ответственность по примирению государств региона.

"У меня есть требование к Саудовской Аравии: вы самая крупная и сильная страна в регионе… не при помощи боевых действий вы должны стать лидером содружества (в регионе), вы должны всех объединить", — сказал Эрдоган.

Парламент Турции 7 июня принял закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране. Ранее представитель МИД Турции подтвердил РИА Новости намерение Анкары и Дохи создать турецкую военную базу в Катаре. Отмечается, что размещение турецких военных в Катаре будет осуществлено в соответствии с соглашением о сотрудничестве двух стран в области безопасности и обучения сотрудников жандармерии, подписанным в 2015 году.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.