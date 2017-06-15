Эрдоган резко отреагировал на ордера США на арест его охранников

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган резко отреагировал на выдачу властями США ордеров на арест своих охранников. По его словам, Анкара будет бороться против этого политическими и юридическими методами.

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Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер объявили в четверг о том, что полиция выдала ордеры на арест охранников Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону.

"Когда я находился в США, члены РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и FETO (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) устроили акцию в 40-50 метрах от места, где я находился. А американская полиция ничего не предприняла. Если бы в Турции такое произошло, вы можете представить, что было бы? Вчера арестовали двух наших граждан, для 12 моих охранников они выпустили решение об аресте. Это что за закон? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я везу ее в Америку?" — заявил Эрдоган, выступая в президентском дворце в Анкаре.

Он добавил, что Турция будет бороться против решения американских властей "политическими и правовыми методами".

Во время визита президента Турции произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.