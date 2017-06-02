наверх
02.06.201707:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Белый дом создает спецгруппу по "российскому расследованию"

    (обновлено: )25
    Создание специального подразделения позволит остальным сотрудникам Белого дома освободить себя от "российской повестки", которая занимает излишне много времени, сообщают источники в администрации Дональда Трампа.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа создала специальное подразделение, которое будет заниматься вопросами по делу о так называемом "российском влиянии", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

    Новая группа будет состоять из юристов, аналитиков и PR-специалистов. В их задачу будет входить общение с представителями следствия и журналистами по вопросам "российского вмешательства" в американские выборы 2016 года и "российских связей" помощников Трампа.

    Читайте также: The Washington Post: Трамп меняет курс в отношении Украины

    По словам собеседника издания, создание данного подразделения позволит остальным сотрудникам Белого дома освободить себя от "российской повестки", которая в настоящее время занимает излишне много времени.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
    Трампофобия и трампомания. Трамп завершил первое зарубежное турне

    Подобная структура существовала, в частности, во время правления Билла Клинтона, администрация которого в 1994 году создала специальную группу, которая занималась исключительно вопросами расследования, начатого против 42-го президента США, сказано в сообщении

    Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы. Россия, в свою очередь, опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

    Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США