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    Разведка США ждет от России большей агрессивности и непредсказуемости

    (обновлено: )59
    По мнению главы национальной разведки США Дэниела Коута, "вероятнее всего, в 2017 году Россия будет более агрессивной в международных отношениях, более непредсказуемой в своем подходе к США".
    Флаг США
    RIA News

    КИЕВ, 23 мая – РИА Новости Украина. США ждут от России большей агрессивности и непредсказуемости в этом году, заверил глава национальной разведки Штатов Дэниел Коут.

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    "Вероятнее всего, в 2017 году Россия будет более агрессивной в международных отношениях, более непредсказуемой в своем подходе к США и более авторитарной в решении внутренних вопросов", — говорится в его вступительном слове к слушаниям в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

    По его мнению, "воодушевленный способностью Москвы оказывать влияние на события в Сирии и ростом популистских и более пророссийских правительств в Европе, президент РФ Владимир Путин, вероятно, будет предпринимать активные действия для продвижения статуса России как супердержавы".

    Как сообщалось ранее, в опубликованных документах госдепартамента, сопровождающих проект бюджета госдепартамента на 2018 финансовый год, сказано, что США продолжат поддерживать санкции против РФ до полного выполнения минских соглашений по Украине.

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