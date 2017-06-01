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    В мире

    Белый дом больше не будет комментировать вопросы о связях Трампа и РФ

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    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер проинформировал, что все вопросы, касающиеся "вмешательства РФ в выборы" и "связей президента Дональда Трампа с РФ" будут отнесены к стороннему адвокату - Марку Казовицу.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июн – РИА Новости Украина. Администрация президента США будет перенаправлять к адвокату все вопросы журналистов по возможному российскому вмешательству в американские выборы, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
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    "Мы сосредоточимся на президентской повестке дня и ее продвижении, все вопросы по этому поводу будут отнесены к стороннему адвокату — Марку Казовицу", — заявил Спайсер в рамках регулярного брифинга, отвечая на очередной вопрос по российскому вмешательству в американские выборы и связях с Россией президента США Дональда Трампа и его помощников.

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    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

    В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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