Белый дом больше не будет комментировать вопросы о связях Трампа и РФ

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости Украина. Администрация президента США будет перенаправлять к адвокату все вопросы журналистов по возможному российскому вмешательству в американские выборы, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Мы сосредоточимся на президентской повестке дня и ее продвижении, все вопросы по этому поводу будут отнесены к стороннему адвокату — Марку Казовицу", — заявил Спайсер в рамках регулярного брифинга, отвечая на очередной вопрос по российскому вмешательству в американские выборы и связях с Россией президента США Дональда Трампа и его помощников.

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ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.