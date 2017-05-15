США считают, что КНДР угрожает их союзникам, а также Китаю и России

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. США считают, что КНДР угрожает их союзникам, а также РФ и КНР, и призывают повлиять на Пхеньян с помощью санкций, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Нет сомнений, что Северная Корея продолжает угрожать США, нашим союзникам Японии и Южной Корее, и их соседям, включая и Китай, и Россию. Мы призываем всех в регионе, в особенности Китай и Россию, сделать все, что возможно, относительно санкций, чтобы помочь тем самым разрешению ситуации и возвращению стабильности на полуостров", — сказал Спайсер.

Ранее Пхеньян заявил, что в воскресенье провел испытание ракеты под названием Hwasong-12. В КНДР также сообщили, что ракета достигла высоты в "2 111,5 километра" и пролетела 787 километров — это может быть новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в Северной Корее, отметили в СМИ.

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По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), целью испытания было увеличение числа ракет, способных нести ядерные боеголовки. За пуском ракеты наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын

В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров.