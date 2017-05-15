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    КНДР сообщила, испытание ракеты средней дальности было успешным

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (384)

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    Пхеньян сообщил, что провел испытание ракеты под названием Hwasong-12 в воскресенье. Ракета достигла "высоты 2,111.5 километров" и пролетела 787 километров.
    Тестовый запуск баллистической ракеты Hwasong-10 земля-земля в КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. КНДР сообщила, пуск баллистической ракеты средней дальности типа "земля-земля" прошел успешно, передает в ночь на понедельник агентство Ренхап.

    КНДР испытала баллистическую ракету нового типа
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    Испытания КНДР баллистической ракеты нового типа

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    Пхеньян сообщил, что провел испытание ракеты под названием Hwasong-12 в воскресенье, сообщает агентство со ссылкой на государственный телеканал КНДР. Пхеньян также сообщил, что ракета достигла "высоты 2,111.5 километров" и пролетела 787 километров — это может быть новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в Северной Корее, отмечает агентство.

    В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии.

    Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров.

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