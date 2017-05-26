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    США могут ужесточить санкции против России – Белый дом

    (обновлено: )34602
    Представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп дал понять - санкции в отношении России будут сохранены, возможно их ужесточение.
    Белый дом. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Администрация США не планирует в нынешних условиях ослаблять санкции против РФ и даже может их ужесточить, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

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    "Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение (санкций)", — заявил представитель администрации на брифинге.

    По его словам, "президент намерен сохранять санкции". "Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций", — добавил он.

    Напомним, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом он ожидает продолжения общей санкционной политики против России в связи с конфликтом в Украине.

    Ранее Туск заявил, что у Евросоюза и США нет общей позиции в отношении России.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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