наверх
29.05.201708:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Умер бывший премьер Греции

    (обновлено: )33
    Константинос Мицотакис ушел из жизни в понедельник в возрасте 98 лет. По данным местных СМИ, экс-премьер "был окружен людьми, которых он любил и которые любили его".
    Константинос Мицотакис. Архивное фото
    wikimedia.org/David_Shankbone

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр Греции Константинос Мицотакис скончался в понедельник в возрасте 98 лет, передает агентство Рейтер со ссылкой местные СМИ.

    Афинское агентство новостей отмечает, что Мицотакис "был окружен людьми, которых он любил и которые любили его", когда ушел из жизни.

    Читайте также: Порошенко пугал Запад "щупальцами Кремля"

    Константинос Мицотакис в период с 1990 по 1993 год занимал должность премьер-министра страны. Он отец Кириакоса Мицотакиса, который в начале 2016 года был избран лидером крупнейшей оппозиционной партии Греции — консервативной "Новой демократии".

    Ранее в мае на 94 году жизни умер бывший президент Финляндии Мауно Койвисто.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Под Киевом во двор бизнесмена бросили гранату
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги