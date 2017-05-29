Умер бывший премьер Греции

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр Греции Константинос Мицотакис скончался в понедельник в возрасте 98 лет, передает агентство Рейтер со ссылкой местные СМИ.

Афинское агентство новостей отмечает, что Мицотакис "был окружен людьми, которых он любил и которые любили его", когда ушел из жизни.

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Константинос Мицотакис в период с 1990 по 1993 год занимал должность премьер-министра страны. Он отец Кириакоса Мицотакиса, который в начале 2016 года был избран лидером крупнейшей оппозиционной партии Греции — консервативной "Новой демократии".

Ранее в мае на 94 году жизни умер бывший президент Финляндии Мауно Койвисто.