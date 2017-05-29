Порошенко пугал Запад "щупальцами Кремля"

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал статью в издании Politico, в которой обратился к лидерам стран G-7. По его мнению, Россия не прекратит "свою агрессию", если западные страны не объединятся для того, чтобы противостоять РФ, и предложил "защитить" Европу — "инвестировать в безопасность Украины", сообщает издание Politico.

Порошенко по сути попытался запугать лидеров ведущих держав опасностью, которая якобы исходит от России. В статье он пишет, что Запад должен противостоять российской "угрозе" в киберпространстве.

По мнению Порошенко, новый виток "гибридной войны" в России набирает обороты. И его последствия распространяются за пределы Украины. "Щупальца Кремля протянулись к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников", пишет он в своей статье.

Как считает Порошенко, "западный мир должен взять на себя обязательства по совместным действиям и сплотиться для защиты своих ценностей и соблюдения международного права".

Напомним, 16 мая Порошенко заблокировал на территории Украины работу "ВКонтакте" и "Одноклассников", а также ресурсов "Яндекса" и Mail.ru, фактически подминая под свой контроль соцсети и оппозиционные СМИ.

По мнению ряда экспертов, киевские власти своими последними действиями вынуждают украинский народ выйти на третий "Майдан".

В то же время, по итогам саммитов НАТО и G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала европейцев рассчитывать только на собственные силы.

"Те времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли", заявила Меркель 28 мая в Мюнхене, по итогам саммитов НАТО и G7. Теперь европейцы могут рассчитывать только на себя, отметила немецкий канцлер, передает Deutsche Welle.

Наряду с этим, в G7 связали санкции в отношении России с реализацией Москвой обязательств в рамках Минских соглашений. И готовы к сотрудничеству с РФ там, где это отвечает интересам G 7, сообщает DW.

При этом по сообщениям СМИ, США и ФРГ в целом нашли общие позиции по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Италии заявила канцлер ФРГ.

Наряду с этим, лидеры G7, в частности, отметили "ответственность России за конфликт" и роль, которую она должна сыграть для восстановления мира и стабильности", передает Deutsche Welle.

Как подчеркнули лидеры G 7, несмотря на разногласия с Россией, они выступают за ее вовлеченность в решение региональных кризисов и общих вызовов

Так, речь может идти о прекращении войны в Сирии. Отметив, что у этого кризиса может быть только политическое решение, лидеры G7 указали, что страны, имеющие влияние на режим президента Башара Асада должны использовать эти механизмы.

Сообщается, что следует обеспечить реальное прекращения огня, остановить применение химического оружия, а также предоставить безопасный, незамедлительный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи ко всем нуждающимся.

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Между тем, по ряду вопросов президент США и главы других стран-членов G7 пока не находят согласия. Так, на саммите G7, прошедшем на острове Сицилия, мировые лидеры не смогли согласовать позицию о мерах по борьбе с глобальным потеплением, а также не договорились о конкретных мерах по борьбе с голодом в Африке.

Трамп сообщил своим доверенным лицам о планах вывести страну из Парижского соглашения о климате, передает Axios со ссылкой на источники.

Ранее Трамп в своем Twitter заявил, что примет окончательное решение о роли США в Парижском соглашении по климату на грядущей неделе.