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    В России умер внук Сталина

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    Прощание с Александром Бурдонским, который скончался в больнице после тяжелой болезни, состоится в театре, время гражданской панихиды похорон будут известны позже.
    Театральный режиссер Александр Бурдонский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Накануне вечером после тяжелой болезни в больнице умер режиссер театра Российской Армии, народный артист России, внук Иосифа Сталина, Александр Бурдонский.

    "Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни. Прощание с ним состоится в театре, время гражданской панихиды похорон будут известны позже", — сказал РИА Новости представитель театра.

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    Александр Бурдонский — советский и российский режиссёр-постановщик Центрального академического театра Российской армии. Народный артист Российской Федерации (1996). Внук Председателя Совета Министров СССР И. В. Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации В. И. Сталина.

    Напомним, половина россиян (50%) положительно оценивают деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя страны во время Великой Отечественной войны (ВОВ), свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

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