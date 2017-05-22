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    Культура

    В Крыму умер дедушка Джамалы

    (обновлено: )17520
    Дедушка Джамалы Айяр Джемалядин скончался в ночь на понедельник. Об этом сообщила сама певица. Ранее сообщалось, что из-за болезни его не могли перевезти в Киев.
    Джамала
    УНИАН

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. У украинской певицы, победительницы Евровидения-2016 Джамалы в ночь на понедельник умер дедушка Айяр Джемалядин. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

    По ее словам, похороны состоятся в селе Кучук Озене (Малореченское) в Крыму.

    Сообщалось, что дедушка Джамалы болел, в связи с чем его не могли перевезти в Киев.

    Ранее Джамала опубликовала фотографии со своего свадебного путешествия, которое проходило в Италии. На фото видно, что певица с мужем побывали в Риме и Ватикане. В конце апреля победительница Евровидения 2016 вышла замуж, свадьба проводилась в традиционном крымскотатарском стиле.

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