В Крыму умер дедушка Джамалы

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. У украинской певицы, победительницы Евровидения-2016 Джамалы в ночь на понедельник умер дедушка Айяр Джемалядин. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, похороны состоятся в селе Кучук Озене (Малореченское) в Крыму.

Сообщалось, что дедушка Джамалы болел, в связи с чем его не могли перевезти в Киев.

Ранее Джамала опубликовала фотографии со своего свадебного путешествия, которое проходило в Италии. На фото видно, что певица с мужем побывали в Риме и Ватикане. В конце апреля победительница Евровидения 2016 вышла замуж, свадьба проводилась в традиционном крымскотатарском стиле.