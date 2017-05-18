В Словакии водитель переполненного автобуса умер во время рейса

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В районе Римавска-Собота на юге Словакии водитель переполненного пассажирского автобуса потерял сознание, отъехав 50 метров от последней остановки, сообщил портал Teraz.

Сообщается, что подоспевшие медики констатировали смерть шофера.

По данным портала, после того, как водитель потерял сознание, автобус выехал на встречку, а потом на детскую площадку рядом с дорогой, никто при этом не пострадал.

"Водителю автобуса было 56 лет, происшествие случилось в поселке Ождяны в районе Римавска-Собота, к счастью, никто из пассажиров или присутствовавших на детской площадке не пострадал", — сообщила журналистам представитель краевой полиции Мария Фалтаниова.

Она также добавила, что полиция проводит расследование случившегося.

Напомним, 3 мая в Xepcoнe вoдитeль мapшpyтки yмep пpямo нa paбoчeм мecтe.