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    В Словакии водитель переполненного автобуса умер во время рейса

    (обновлено: )164
    После того, как водитель потерял сознание, автобус выехал на встречку, а потом на детскую площадку рядом с дорогой, никто при этом не пострадал.
    В Словакии водитель переполненного автобуса умер во время рейса
    teraz.sk

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В районе Римавска-Собота на юге Словакии водитель переполненного пассажирского автобуса потерял сознание, отъехав 50 метров от последней остановки, сообщил портал Teraz.

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    Сообщается, что подоспевшие медики констатировали смерть шофера.

    По данным портала, после того, как водитель потерял сознание, автобус выехал на встречку, а потом на детскую площадку рядом с дорогой, никто при этом не пострадал.

    "Водителю автобуса было 56 лет, происшествие случилось в поселке Ождяны в районе Римавска-Собота, к счастью, никто из пассажиров или присутствовавших на детской площадке не пострадал", — сообщила журналистам представитель краевой полиции Мария Фалтаниова.

    Она также добавила, что полиция проводит расследование случившегося.

    Напомним, 3 мая в Xepcoнe вoдитeль мapшpyтки yмep пpямo нa paбoчeм мecтe.

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