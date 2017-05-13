КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Хельсинки на 94 году жизни умер бывший президент Финляндии Мауно Койвисто, сообщает Reuters со ссылкой на президентскую пресс-службу.

"С Мауно Койвисто, который во времена воен и перестроек поставил Финляндию на путь успеха и благополучия, теперь окончательно покинул политическую жизнь страны,", — отметил нынешний президент Финляндии Саули Ниинисте.

Койвисто родился в 1923 году в семье плотника корабельной верфи.

В годы Второй Мировой Войны служил в армии, имел звание капрала.

Пост главы государства Койвисто занимал в течение 12 лет, с 1982 по 1994 год. Во время его правления Финляндия присоединилась к ЕС, которое он поддержал.