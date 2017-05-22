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    Умер ведущий программы "Футбольное обозрение"

    (обновлено: )121315
    Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие матчи по футболу и другим видам спорта. Кроме того, он работал на Олимпийских играх и был ведущим известной телепередачи "Футбольное обозрение".
    Спортивный комментатор Владимир Перетурин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. На 79-м году жизни умер известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на друзей телекомментатора.

    Перетурин перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели.

    Напомним, Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие матчи по футболу и другим видам спорта. Кроме того, он работал на Олимпийских играх и был ведущим известной телепередачи "Футбольное обозрение".

    Напомним, 17 мая умер известный советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко.

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