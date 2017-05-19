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    "Андерлехт" в 34-й раз выиграл чемпионат Бельгии по футболу

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    За тур до завершения чемпионата "Андерлехт" с 49 очками оказался недосягаемым для своего ближайшего соперника "Брюгге" (42 очка), который проиграл "Остенде".
    Игроки ФК Андерлехт празднуют победу в чемпионате Бельгии
    @rscanderlecht

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. "Андерлехт" обыграл "Шарлеруа" в матче 9-го тура плей-офф чемпионата Бельгии и в 34-й раз в истории стал победителем национального первенства.

    ​Встреча, прошедшая в четверг вечером на поле "Шарлеруа", завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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    За тур до завершения чемпионата "Андерлехт" с 49 очками оперелил своего ближайшего соперника "Брюгге" (42 очка), который в матче 9-го тура плей-офф проиграл "Остенде" (1:2). "Андерлехт" не побеждал в чемпионате Бельгии с сезона-2013/14.

    Напомним, ранее "Монако" досрочно стал чемпионом Франции по футболу. 

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