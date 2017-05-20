Юношеская сборная Испании по футболу стала чемпионом Европы

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Юношеская сборная Испании (игроки не старше 17 лет) по пенальти обыграла команду Англии в финале чемпионата Европы, который проходил в Хорватии.

Финальная игра, прошедшая в пятницу в городе Вараждин, завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев. В основное время в составе сборной Англии голы забили Каллум Хадсон-Одой (18-я минута) и Фил Фоден (58). У испанцев отличились Матеу Морей (38) и Начо Диас (86).

sportsfile.com Финал Евро-2017. Матч юношеских сборных Испании и Англии

В дополнительное время обошлось без голов, а вот в серии пенальти удачливее оказались футболисты сборной Испании — 4:1. Это третий чемпионский титул испанцев.

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Сборная Украины не смогла выйти из группы D, обыграв тем не менее сборную Норвегии в последнем матче группового этапа.