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    Юношеская сборная Испании по футболу стала чемпионом Европы

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    Финальная игра между сборными Испании и Англии, прошедшая в пятницу в городе Вараждин, завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев. Чемпионат Европы проходил в Хорватии.
    Юношеская сборная Испании по футболу (до 17 лет)
    sportsfile.com

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Юношеская сборная Испании (игроки не старше 17 лет) по пенальти обыграла команду Англии в финале чемпионата Европы, который проходил в Хорватии.

    Финальная игра, прошедшая в пятницу в городе Вараждин, завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев. В основное время в составе сборной Англии голы забили Каллум Хадсон-Одой (18-я минута) и Фил Фоден (58). У испанцев отличились Матеу Морей (38) и Начо Диас (86).

    sportsfile.com
    Финал Евро-2017. Матч юношеских сборных Испании и Англии

    В дополнительное время обошлось без голов, а вот в серии пенальти удачливее оказались футболисты сборной Испании — 4:1. Это третий чемпионский титул испанцев. 

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    Сборная Украины не смогла выйти из группы D, обыграв тем не менее сборную Норвегии в последнем матче группового этапа. 

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