"Монако" досрочно стал чемпионом Франции по футболу

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Футболисты "Монако" победили "Сент-Этьен" и досрочно стали чемпионами Франции по футболу сезона-2016/17.

Встреча, прошедшая в среду вечером в Монако, завершилась со счетом 2:0. Голы у победителей забили Килиан Мбаппе (на 20-й минуте) и Валер Жермен (90).

​"Монако" набрал 92 очка и за тур до окончания чемпионата Франции стал недосягаемым для ближайшего преследователя – "Пари Сен-Жермен" (86). В следующем сезоне "Монако", завоевавший чемпионское звание в восьмой раз в истории и впервые с 2000 года, сыграет в Лиге чемпионов.

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"Сент-Этьен" с 50 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Накануне донецкий "Шахтер" в финале Кубка Украины победил киевское "Динамо".