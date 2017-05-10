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    Спорт

    УЕФА открыл дисциплинарные дела против "Ювентуса" и "Монако"

    (обновлено: )19810
    В УЕФА сообщили, что дело в отношении "Ювентуса" открыто из-за заблокированных лестничных проходов на стадионе, а против "Монако" из-за использования болельщиками клуба пиротехники.
    Футбольный садион
    AFP/GIUSEPPE CACACE

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении туринского "Ювентуса" и "Монако" после ответного матча этих команд в полуфинале Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

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    Ответная встреча 1/2 финала, состоявшаяся во вторник в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу чемпиона Италии, который по сумме двух игр получил путевку в финал, сообщает Р-Спорт.

    Дело в отношении "Ювентуса" открыто из-за заблокированных лестничных проходов на стадионе. Обвинения в адрес "Монако" связаны с использованием болельщиками клуба пиротехники.

    Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА примет решения по этим делам 20 июля.

    Ранее сообщалось, что дисциплинарные дела открыты в отношении французского "Лиона" и турецкого "Бешикташа" по итогам первой игры 1/4 финала Лиги Европы.

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