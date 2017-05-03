Дубль Игуаина принес "Ювентусу" победу над "Монако" в полуфинале ЛЧ

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. "Ювентус" одержал победу над "Монако" в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в среду в Монако, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль сделал нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин (29-я и 59-я минуты).

Голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон провел свой сотый матч в Лиге чемпионов.

Ответная встреча команд состоится 9 мая в Турине.

Ранее сообщалось, что "Реал" разгромил "Атлетико" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая во вторник на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Реала". Хет-трик в составе победителей сделал Криштиану Роналду (10, 73 и 86-я минуты).