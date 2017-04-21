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    На выставке Top Marques в Монако представили уникальный гиперкар

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    Дизайнер из Сицилии Луиджи Калафьоре и его команда Calafiore Automobili построили уникальный и роскошный бензиновый гиперкар C10.
    Ruptly TV/YouTube

    Двухместная машина оснащена битурбомотором V10 мощностью около 1000 л.с., а в конструкции автомобиля использованы углеродное волокно, магниевый и титановый сплавы, "аэрокосмический" алюминий и золото.

    Презентация уникального авто состоялась на престижной выставке Top Marques в Монако. 

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    Ранее сообщалось, что в Швейцарии прошла одна из главных автомобильных выставок года — Женевский автосалон. Шоу проходит каждый год и в 2017 году состоялось уже в 87-й раз. 

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