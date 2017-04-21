На выставке Top Marques в Монако представили уникальный гиперкар

Двухместная машина оснащена битурбомотором V10 мощностью около 1000 л.с., а в конструкции автомобиля использованы углеродное волокно, магниевый и титановый сплавы, "аэрокосмический" алюминий и золото.

Презентация уникального авто состоялась на престижной выставке Top Marques в Монако.

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Ранее сообщалось, что в Швейцарии прошла одна из главных автомобильных выставок года — Женевский автосалон. Шоу проходит каждый год и в 2017 году состоялось уже в 87-й раз.