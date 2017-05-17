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    "Шахтер" обыграл "Динамо" и стал обладателем Кубка Украины по футболу

    (обновлено: )10111
    Финальный поединок Кубка Украины, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Автором победного гола на 80-ой минуте стал Марлос.
    Кубок Украины по футболу-2016/17. Донецкий Шахтер
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 17 мая — РАИ Новости Украина. Донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" и стал обладателем Кубка Украины по футболу.

    Финальный поединок между непримиримыми соперниками, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Единственный гол на 80-ой минуте забил Марлос, который в первом тайме не реализовал пенальти.

    ФК "Шахтер"
    Кубок Украины по футболу. "Шахтер" - "Динамо"

    После победы в Харькове "Шахтер" сравнялся с "Динамо" по количеству трофеев — в активе каждой команды по 11 Кубков.

    Ранее "горняки" досрочно оформили чемпионство в украинской Премьер-лиге-2016/17. 

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