"Шахтер" обыграл "Динамо" и стал обладателем Кубка Украины по футболу

КИЕВ, 17 мая — РАИ Новости Украина. Донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" и стал обладателем Кубка Украины по футболу.

Финальный поединок между непримиримыми соперниками, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Единственный гол на 80-ой минуте забил Марлос, который в первом тайме не реализовал пенальти.

ФК "Шахтер" Кубок Украины по футболу. "Шахтер" - "Динамо"

После победы в Харькове "Шахтер" сравнялся с "Динамо" по количеству трофеев — в активе каждой команды по 11 Кубков.

Ранее "горняки" досрочно оформили чемпионство в украинской Премьер-лиге-2016/17.