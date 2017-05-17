"Шахтер" vs "Динамо". Победный гол Марлоса в финале Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины по футболу, победив киевское "Динамо".

Финальный поединок между непримиримыми соперниками, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Единственный гол на 80-ой минуте забил Марлос, который в первом тайме не реализовал пенальти.

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После победы в Харькове "Шахтер" сравнялся с "Динамо" по количеству трофеев — в активе каждой команды по 11 Кубков.

Ранее "горняки" досрочно оформили чемпионство в Премьер-лиге-2016/17.