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    "Шахтер" vs "Динамо". Победный гол Марлоса в финале Кубка Украины

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    Финальный поединок, который состоялся в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Автором победного гола стал Марлос.

    Marlos Goal HD - Shakhtar Donetsk 1 - 0 Dynamo... LiveFootball28
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    Донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины по футболу, победив киевское "Динамо".

    Финальный поединок между непримиримыми соперниками, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Единственный гол на 80-ой минуте забил Марлос, который в первом тайме не реализовал пенальти.

    Смотрите также: Как "Динамо" разгромило "Александрию". Обзор матча

    После победы в Харькове "Шахтер" сравнялся с "Динамо" по количеству трофеев — в активе каждой команды по 11 Кубков.

    Ранее "горняки" досрочно оформили чемпионство в Премьер-лиге-2016/17. 

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