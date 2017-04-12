"Монако" на выезде обыграл "Боруссию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. ФК "Монако" на выезде выиграл у дортмундской "Боруссии" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (19-я и 79-я минуты), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник "Боруссии" Свен Бендер (35). Авторами голов у хозяев стали Усман Дембеле (57) и Синдзи Кагава (84). На 17-й минуте защитник монегасков Фабиньо не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Ответная игра 1/4 финала состоится 19 апреля в Монако.

Изначально первый матч 1/4 финала ЛЧ между "Боруссией" и "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21.45. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса "Боруссии". Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва. Поединок между командами перенесен на 19.45 на среду, 12 апреля. В результате взрыва 26-летний футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с переломом руки и порезами осколками стекла, но его жизни ничто не угрожает.

@AS_Monaco Матч 1/4 финала ЛЧ "Боруссия" - "Монако"

В среду, 12 апреля, немецкая генпрокуратура квалифицировала взрыв в Дортмунде как теракт.