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    Умер легендарный космонавт Виктор Горбатко

    (обновлено: )17701
    В 1960 году Виктор Горбатко был зачислен в легендарный первый отряд космонавтов, где готовился к полетам в космос вместе с Иваном Аникеевым, Валерием Быковским, Борисом Волыновым, Юрием Гагариным и другими.
    Космонавт Виктор Горбатко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Известный советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко умер во вторник, сообщает "Роскосмос".

    "Церемония прощания с космонавтом и захоронение планируются 19 мая на Мемориальном кладбище в г. Мытищи. Время начала церемонии прощания уточняется и будет сообщено дополнительно. "Роскосмос" выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Земля пухом и вечная память", — отмечается в сообщении.

    Горбатко родился 3 декабря 1934 года в посёлке Венцы-Заря Краснодарского края. В 1953 году окончил Павлоградскую военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков, в 1956 году — Батайскую военную авиационную школу лётчиков.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Летчик-космонавт СССР Виктор Горбатко

    В 1960 году Виктор Васильевич был зачислен в легендарный первый отряд космонавтов, где готовился к полётам в космос вместе с Иваном Аникеевым, Валерием Быковским, Борисом Волыновым, Юрием Гагариным, Владимиром Комаровым, Алексеем Леоновым, Григорием Нелюбовым, Андрияном Николаевым, Павлом Поповичем, Германом Титовым и Георгием Шониным.

    Свой первый космический полёт Горбатко совершил 12 октября 1969 года на космическом корабле "Союз-7" вместе с Анатолием Филипченко и Владиславом Волковым (продолжительность полёта — 4 суток 23 часа). Второй полёт состоялся 7 февраля 1977 года на космическом корабле "Союз-24" вместе с Юрием Глазковым. Третий космический старт Горбатко — 23 июля 1980 года на космическом корабле "Союз-37" и орбитальной станции "Салют-6" вместе с вьетнамским космонавтом Фам Туаном.

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    Космонавты Виктор Горбатко (справа) и Юрий Глазков

    Напомним, первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк выступил против переноса празднования Дня космонавтики с 12 апреля.

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