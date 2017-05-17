Умер легендарный космонавт Виктор Горбатко

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Известный советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко умер во вторник, сообщает "Роскосмос".

"Церемония прощания с космонавтом и захоронение планируются 19 мая на Мемориальном кладбище в г. Мытищи. Время начала церемонии прощания уточняется и будет сообщено дополнительно. "Роскосмос" выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Земля пухом и вечная память", — отмечается в сообщении.

Горбатко родился 3 декабря 1934 года в посёлке Венцы-Заря Краснодарского края. В 1953 году окончил Павлоградскую военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков, в 1956 году — Батайскую военную авиационную школу лётчиков.

В 1960 году Виктор Васильевич был зачислен в легендарный первый отряд космонавтов, где готовился к полётам в космос вместе с Иваном Аникеевым, Валерием Быковским, Борисом Волыновым, Юрием Гагариным, Владимиром Комаровым, Алексеем Леоновым, Григорием Нелюбовым, Андрияном Николаевым, Павлом Поповичем, Германом Титовым и Георгием Шониным.

Свой первый космический полёт Горбатко совершил 12 октября 1969 года на космическом корабле "Союз-7" вместе с Анатолием Филипченко и Владиславом Волковым (продолжительность полёта — 4 суток 23 часа). Второй полёт состоялся 7 февраля 1977 года на космическом корабле "Союз-24" вместе с Юрием Глазковым. Третий космический старт Горбатко — 23 июля 1980 года на космическом корабле "Союз-37" и орбитальной станции "Салют-6" вместе с вьетнамским космонавтом Фам Туаном.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Космонавты Виктор Горбатко (справа) и Юрий Глазков

Напомним, первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк выступил против переноса празднования Дня космонавтики с 12 апреля.