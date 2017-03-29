наверх
29.03.201711:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.45- 0.12
  • USD27.12- 0.03
Рубрики
Ещё
    Видео

    Разрушительная "Дебби": вид из космоса на австралийский циклон

    (обновлено: )19
    Американское космическое агентство NASA опубликовало видео циклона "Дебби", снятое с борта Международной космической станции. Кадры размещены на официальном канале Национального аэрокосмического агентства США в YouTube.
    Канал NASA.gov Video на

    Северо-восточный берег Австралии находится под угрозой наводнений после того, как на него обрушился мощный циклон "Дебби", сообщает телерадиокорпорация BBC со ссылкой на местные власти.

    Циклон обрушился на северо-восточный штат Квинсленд во вторник, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти. Скорость порывов ветров достигала 263 километров в час. "Дебби" уже нанесла существенный ущерб населению, десятки тысяч человек остались без электричества. Когда оно будет восстановлено — пока неизвестно.

    Смотрите также: Мощный циклон "Дебби" в Австралии

    Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл запустил план ликвидации чрезвычайных ситуаций. Власти рекомендовали жителям избегать поездок по дорогам, чтобы не оказаться заблокированными в потоках воды.

    Мощный циклон Дебби в Австралии
    REUTERS AAP/Dan Peled
    Разрушительный циклон "Дебби" в Австралии

    Ранее стало известно, что в результате циклона погиб один человек, более 30 тысячам было сказано покинуть свои дома, работа международного аэропорта Таунсвилл была приостановлена.

    Как сообщила премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук, на данный момент подтверждена информация о трех пострадавших, однако их число может возрасти. Она опасается, что некоторые жители, получившие ранения, не могут связаться со службами спасения. В штат прибыли солдаты, воздушное пространство патрулируют вертолеты.

    Заместитель комиссара местной полиции уточнил, что больше всего от стихии пострадали города Боуэн, Эрли-Бич, Просерпайн и Коллинсвилл. В настоящий момент циклон ослаб и продвигается вглубь страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ЧП с Генконсульством Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Киллер Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Отделение Сбербанка в Киеве
    Уход российских банков из Украины
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов