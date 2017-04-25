Чего хочет женщина? В космос за мечтой детства

РИА Новости Украина

Никола Бауманн и Инза Тиле-Айх (Nicola Baumann, Insa Thiele-Eich) – это имена двух кандидаток на полет первой немецкой женщины в космос. Частная инициатива под названием "Женщина-астронавт" выбрала их для полета на МКС. Этот проект финансируется посредством "краудфандинга", то есть частных пожертвований.

Военная летчица Никола Бауманн живет в Кельне. Она родилась в 1985 году и в университете изучала машиностроение. 33-летняя Инза Тиле-Айх живет в Бонне и работает метеорологом. Одна из них станет первой немецкой женщиной-астронавтом, которая отправится на Международную космическую станцию. Об этом на пресс-конференции в Берлине сообщили представители инициативы "Женщина-астронавт".

Инициатива основана космическим инженером Клаудией Кесслер, председателем совета директоров компании Hernandez Engineering Space, которая занимаетсся подборов кадров для аэрокосмической отрасли. За этим проектом стоят также Германский центр авиации и космонавтики (DLR) и ряд частных спонсоров из разных стран.

Обе кандидатки признались, что "очень рады" потенциальной возможности отправиться в космос. "Мой отец сам был астронавтом и в 2000 году побывал в космосе, — сказала Тиле-Айх на пресс-конференции. — Я рада, что у него есть повод гордиться мной". Герхард Тиле (Gerhard Thiele) 17 лет назад летал в космос на борту американского "челнока" Endeavor. По словам Тиле-Айх, в рамках тренировок она с нетерпением ждет полетов по параболической траектории – особых воздушных маневров на борту самолета.

"Это потрясающе – моя детская мечта сбывается", — сказала, в свою очередь, Бауманн. По ее словам, она еще во время учебы в университете изучала датчики в кабине пилота. "Эту технику я смогу усовершенствовать в условиях невесомости", — добавила летчица бундесвера.

Обе женщины должны до 2020 года отправиться с исследовательской миссией на МКС в качестве "коммерческих астронавтов". Как заявил Ульрих Вальтер, астронавт и профессор космической техники в Техническом университете Мюнхена: "В первую очередь, обеим кандидаткам предстоит обширные тренировочные программы". Речь при этом идет о самых разных тематиках – от космической техники до научных тем и экспериментов. "Этот тренировочный процесс может продлиться от трех до четырех лет, в зависимости от индивидуальных результатов. Лишь когда мы по результатам тестов и тренировок будем абсолютно уверены в них, мы отправим их в космос", — продолжил Вальтер.

Никола Бауманн сказала в интервью Sputnik: "В науке всегда было много выдающихся женщин", — упомянув в качестве примера лауреата Нобелевской премии Марию Кюри, а также Амелию Эрхарт (Amelia Earhart), первую женщину, совершившую перелет через Атлантику. Инза Тиле-Айх рассказала, в свою очередь: "В ходе отбора я общалась с другими астронавтами, и они дали мне совет: расслабиться и получать удовольствие. Это был хороший совет, который очень помог мне в ходе жесткого отбора".

Инициатива "Женщина-астронавт" финансируется через "краудфандинг", когда спонсоры и меценаты, заинтересовавшись проектом, выделяют средства на его реализацию. В свою очередь, они получают возможности для рекламы, а также для извлечения прибыли из экспериментов на борту МКС. Инициатива стремится получить сумму не менее 40 миллионов евро. Организатор проекта Кесслер ответила на скептические вопросы по поводу возможности собрать эту сумму с оптимизмом: "Спонсоры проявляют интерес". При этом она напомнила об аналогичных проектах, увенчавшихся успехом, в частности, о проекте американской частной космической компании SpaceX.

Среди 550 космонавтов, до сих пор побывавших во Вселенной, было всего лишь 60 женщин. Германию при этом представляли 11 человек. Кто из двух кандидаток в итоге пополнит этот список, будет решено в ближайшие несколько лет.