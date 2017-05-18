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    Внезапно и неожиданно: умер американский певец Крис Корнелл

    (обновлено: )30501
    Смерть певца оказалась "внезапной и неожиданной" для членов его семьи. В заявлении также сообщается, что семья Корнелла будет тесно взаимодействовать с медицинским экспертом для установления причины смерти.
    Крис Корнелл
    VALERIE KUYPERS / ANP / AFP

    МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лидер группы "Soundgarden" Крис Корнелл скончался в среду в США в возрасте 52 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя певца.

    Представитель Корнелла Брайан Бумбери сообщил в заявлении, что артист скончался вечером в среду в Детройте, где он находился в рамках гастрольного тура. 19 мая группа должна была выступить с концертом в Коламбусе.

    Бумбери добавил, что смерть певца оказалась "внезапной и неожиданной" для членов его семьи. В заявлении также сообщается, что семья Корнелла будет тесно взаимодействовать с медицинским экспертом для установления причины смерти.

    Крис Корнелл был известен в качестве вокалиста групп "Soundgarden" и "Audioslave". Также он выпустил несколько сольных альбомов. Певец занимался благотворительностью и я являлся основателем фонда "Chris and Vicky Cornell Foundation", который оказывает помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.

    Песня You Know My Name в его исполнении стала саундтреком к фильму "Казино Рояль".

    Напомним, в конце мая 2016 года американский актер Мигель Феррер, известный своими ролями в культовом сериале "Твин Пикс" и фильме "Робокоп", скончался на 62-м году жизни от рака гортани.

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