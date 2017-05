Внезапно и неожиданно: умер американский певец Крис Корнелл

VALERIE KUYPERS / ANP / AFP

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лидер группы "Soundgarden" Крис Корнелл скончался в среду в США в возрасте 52 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя певца.

Представитель Корнелла Брайан Бумбери сообщил в заявлении, что артист скончался вечером в среду в Детройте, где он находился в рамках гастрольного тура. 19 мая группа должна была выступить с концертом в Коламбусе.

Бумбери добавил, что смерть певца оказалась "внезапной и неожиданной" для членов его семьи. В заявлении также сообщается, что семья Корнелла будет тесно взаимодействовать с медицинским экспертом для установления причины смерти.

Крис Корнелл был известен в качестве вокалиста групп "Soundgarden" и "Audioslave". Также он выпустил несколько сольных альбомов. Певец занимался благотворительностью и я являлся основателем фонда "Chris and Vicky Cornell Foundation", который оказывает помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.

Песня You Know My Name в его исполнении стала саундтреком к фильму "Казино Рояль".

