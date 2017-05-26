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    Под университетом им. Шевченко в Киеве умер мужчина

    (обновлено: )85
    Спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищук уточнила, что информация распространенная ранее в СМИ о самоубийстве в красном корпусе университета не соответствует действительности.
    Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
    Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Возле Киевского национального университета имени Тараса Шевченко скончался 58-летний прохожий, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

    Она также отметила, что информация распространенная ранее СМИ о самоубийстве в красном корпусе университета не соответствует действительности.

    Facebook dtp.kiev.ua
    Мужчина умер возле КНУ им. Шевченко

    "Выяснилось, что 58-летнему мужчине стало плохо, когда шел, он упал и умер. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

    При этом она добавила, что сообщение о смерти мужчины поступило в полицию в 14.50 в пятницу.

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    "На место выехали врачи и правоохранители Шевченковского управления полиции" — уточнила спикер столичного главка Нацполиции.

    Ранее в некоторые СМИ распространили информацию о возможном самоубийстве в университете во время занятий. 

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