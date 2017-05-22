Чемпион MotoGP Хэйден умер на 36-м году жизни после аварии

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года американец Ники Хэйден умер на 36-м году жизни после аварии, сообщается в микроблоге Sky Sport Italia в Twitter.

Напомним, 17 мая вблизи Римини Хэйдена во время прогулки на велосипеде сбил автомобиль. У мотогонщика был диффузный отек мозга, он находился в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

В нынешнем сезоне Хэйден выступал в чемпионате мира в классе Superbike.

Напомним, старейший обладатель золотой Олимпийской медали и легендарный американский пловец Адольф Кифер скончался в возрасте 98 лет.