В воскресенье отмечается День памяти умерших от СПИДа

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Каждый год в третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа. В 2017 году эта дата приходится на 21 мая. Впервые этот день был организован в 1983 году в Сан-Франциско (США).

ВИЧ-инфекция — болезнь, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

Первые больные СПИДом были обнаружены в 1978 году в США. Большинство исследователей считает, что ВИЧ в его современном виде появился на планете не более 50 лет назад. Распространиться ему "помогла" "сексуальная революция", которая охватила страны Запада в конце 1960-х — начале 1970-х годов. В 1985 году был обнаружен вирус, заражение которым через несколько лет приводит к развитию СПИДа.

ВИЧ может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, при переливании зараженной крови, при совместном использовании зараженных игл и шприцев, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

Особенно подвергаются риску заразиться люди, имеющие много половых партнеров. Еще большему риску заражения ВИЧ подвергаются потребители наркотиков, которые вводят их внутривенно. Зараженная кровь, попадая в шприцы и иглы или в растворы наркотиков, обуславливает быстрое распространение ВИЧ в этой среде.

Ключевую роль в борьбе с ВИЧ выполняет своевременная диагностика этого заболевания.

Лекарства от ВИЧ не существует, но при надлежащем соблюдении предписаний антиретровирусной терапии прогрессирование ВИЧ в организме можно замедлить почти до полной остановки.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в середине 2016 года антиретровирусную терапию получали в среднем 18,2 миллиона людей с ВИЧ.

Точное число зараженных ВИЧ подсчитать нельзя, так как обнаружить болезнь без специального обследования очень трудно.

По данным ВОЗ, ВИЧ унес более 35 миллионов человеческих жизней. Наиболее пораженным регионом является Африка к югу от Сахары, на который приходится две трети от общего числа новых ВИЧ-инфекций.

В то же время, по сообщению ВОЗ, в мире в 2000-2015 годах число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на 35%, уровень смертности, связанной со СПИДом, снизился на 28%.

В СССР в 1988 году было выявлено порядка 30 инфицированных, и в том же году зарегистрирован первый случай смерти от СПИДа.

Ранее сообщалось, что в Украине ежегодно регистрируется 20 тысяч случаев заражения ВИЧ, и Украина лидирует в Европе по этим показателям.