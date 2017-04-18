ООН призвала Северную Корею вернуться к диалогу

КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация призывает КНДР вернуться к диалогу по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы серьезно озабочены обострением ситуации на Корейском полуострове, все стороны должны удвоить их дипломатические усилия", — сказал представитель на регулярном брифинге.

"Последний запуск, который мы видели в выходные, вызывает беспокойство. Мы призываем КНДР предпринять все необходимые усилия для деэскалации ситуации, вернуться к диалогу по денуклеаризации и полному выполнению резолюций СБ ООН", — сказал он.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.

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Ранее в понедельник вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.